'삼성도 할일 있다' 백악관, 물류대란 대응 회의 초대

최경식 북미 총괄, 화상회의 참석

당국자 "삼성도 문제 해결에 도움"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 삼성전자가 조 바이든 미국 대통령이 주재하는 공급망 개선 회의에 참석한다.

13일(현지시간) 백악관에 따르면 최경식 삼성전자 북미 총괄이 이날 오후 공급망 개선을 위한 화상회의에 참석한다.

이날 회의에는 삼성전자 외에 월마트, 페덱스, 타깃, 홈디포, 미 상공회의소, UPS, 전미 소매협회, 미국 철도협회, 미국 트럭협회, LA항, 롱비치 항 책임자들이 참석한다.

당국자는 이날 회의가 글로벌 공급망 병목 현상을 해결하기 위한 공동 노력을 논의할 것이라면서 삼성, 타깃, 홈디포 등 민간 업체들의 노력도 공급망 개선에 필요하다고 강조했다.

당국자는 민간 유통업체와 물류 업체들이 작업시간 연장 등을 통해 공급망 개선에 기여하기로 했다고 전했다.

이번 회의는 조 바이든 미국 대통령이 직접 주재한다. 바이든 대통령은 이날 회의 후 서부 항만 24시간 운영 등 공급망 개선 대책을 발표할 예정이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr