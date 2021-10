[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)와 국립공원공단 무등산국립공원사무소(소장 이재원)가 13일 광주광역시 동구 학동증심사입구역의 무등산국립공원테마관에서 탄소중립실천을 위한 친환경 지하철 이용 홍보 캠페인을 가졌다. 이날 양 기관은 학동증심사입구역과 무등산국립공원 일대에서 거리를 걸으며 쓰레기를 줍는 줍깅(쓰레기 줍기 + 조깅) 활동도 함께 펼치며 시민들에게 녹색교통 이용실천을 홍보했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr