진주시, 하반기 대학생 학자금 대출 이자 지원

11월 12일까지 진주시청 홈페이지 온라인 접수

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 진주시는 관내 대학생들의 경제적 부담을 완화하고 학업에 전념할 수 있도록 2021년 하반기 대학생 학자금 대출이자 지원사업을 시행한다고 13일 밝혔다.

지원 대상은 학자금 대출이자 지원 공고일 현재 학생 본인이 진주시에 주민등록이 돼 있는 경우나 부모(부모가 없는 경우 직계존속)가 공고일 기준으로 1년 이상 진주시에 주민등록이 돼 있으면서 한국장학재단의 취업 후 상환 학자금 대출, 일반상환 학자금 대출을 받은 대학생이다.

관련 조례 개정으로 하반기부터는 휴학생과 대학원생도 지원 대상에 포함된다. 학자금 대출이자 지원범위는 2016년부터 한국장학재단에서 받은 학자금 대출의 올해 7월부터 12월까지 발생한 이자를 지원한다. 신청 기간은 오는 11월 12일까지이며, 진주시청 홈페이지로 관련 서류를 첨부해 신청하면 된다.

지원 대상자로 선정되면 한국장학재단 학자금 대출 상환 계좌로 지원금액이 상환 처리되며, 지원 내역 확인은 한국장학재단 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “코로나19 확산으로 대학생들이 많은 어려움을 겪고 있는데 학자금 대출 이자 지원으로 학생들의 경제적 부담 완화와 학업 전념에 작게나마 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

