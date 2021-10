주말에 비 오고 추워진다…17일 아침기온 1~8도까지 '뚝'

수도권 제외한 전국에 16일 비

17일 아침 최저기온 10도 이상 낮아져

중부지방에 한파특보 발효 가능성도

주말부터 수도권을 제외한 전국에 비가 내리면서 아침 최저기온이 10도 이상 떨어져 추워지겠다.

13일 기상청은 오는 16일 오전에 수도권을 제외한 전국에서 비가 내리고 오후에는 구름이 많고 강한 바람이 불 것으로 예상된다. 이날 아침 최저 기온은 13~18도, 낮 기온은 15~20도로 예상된다.

비가 그친 후 17일 아침 기온은 1~8도까지 떨어지고, 낮 최고기온도 11~16도로 낮아진다.

12일 기준 아침 최저기온이 15~18도, 낮 최고기온이 17~21도였으나 아침 최저기온이 10도 이상 내려가는 것이다.

기상청은 "17일부터 19일까지 아침 최저기온이 10도 이하로 내려가고 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳도 있을 것으로 예상돼 농작물 관리에 유의해야 한다"고 설명했다.

17일 아침 중부지방을 중심으로 한파특보가 내려질 가능성도 있다. 한파특보는 한파주의보와 한파경보로 나뉜다.

한파주의보는 최저기온이 전날보다 10도 이상 떨어져 3도 이하를 나타내고 평년값보다 3도 낮을 것으로 예상될때, 영하 12도 이하 최저기온이 이틀 이상 지속되거나 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 내려진다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr