3명 추락해 숨진 아파트, 할아버지가 손자 2명 데리고 옥상으로 … 극단적 선택 추정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 한 아파트 화단에서 할아버지와 손자 등 3명이 숨진 채 발견된 사건(본보 12일 자 인터넷판)은 60대 남성이 손자 2명을 데리고 극단적 선택을 한 것으로 보인다.

13일 부산 금정경찰서에 따르면 전날 오후 7시 21분께 금정구 구서동 모 아파트 화단에서 A씨와 손자 B(3)군, C(1)군 등 3명이 쓰러져 있는 상태로 주민에 의해 발견됐다.

세 사람은 병원으로 옮겨져 치료받았지만 끝내 사망했다.

A씨와 아이들은 할아버지와 손자 관계인 것으로 파악됐다.

경찰은 아파트 CCTV를 확인해 할아버지가 손자 2명을 데리고 옥상으로 올라가는 장면을 발견했다.

옥상에는 CCTV가 없어 확인할 수 없지만, 경찰은 할아버지가 손자들을 데리고 투신한 것으로 추정하고 있다.

경찰은 “인근에 사는 A씨가 아들과 손자가 사는 아파트를 방문했고, 아들이 없는 사이 일이 발생했다”고 밝혔다.

A씨의 아들은 아내와 이혼하기 위해 숙려기간 절차를 밟는 것으로 알려졌다. 부인과 숙려기간 45일씩 아이들을 맡기로 하고 아이들을 돌보던 중이었다.

A씨는 손자들을 돌보러 아들과 손자가 사는 아파트를 자주 방문했던 것으로 알려졌다.

경찰은 유족과 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr