완주군, 중장년층 인구 증가세 ‘눈길’

6개월 동안 230여명 늘어…올 9월 중 중장년층 인구 비중 40.3% 최고

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 40세 이상 64세 미만의 중장년층 인구가 점진적인 증가세를 보이고 있다고 13일 밝혔다.

완주군에 따르면 올 9월말 현재 40~64세의 중장년층 인구는 주민등록 기준 시 총 3만6755명으로, 최근 6개월 새 230여명이 늘었다.

중장년층 인구는 작년 1월만 해도 3만6482명에 불과했으나, 이후 지속적인 소폭 증가세를 유지해 최근 3만6700명대로 올라섰다.

특히 전체 인구에서 차지하는 중장년층 비중은 지난해 상반기 한때 39.7%까지 떨어진 후 작년 말엔 40.0%로 올랐고, 올 3월 중 40.1%, 올 6월 중 40.2%로 상승세를 이어갔다.

올해 9월 중에는 중장년층 비중이 40.3%를 기록해 사상 최고치를 기록했다.

이는 귀농·귀촌인에게 안정적으로 정착할 수 있도록 단계적 지원에 나서고 있는 것과 무관치 않다고 완주군은 분석했다.

실제 완주군은 주택 신축과 매입, 수리비(세대당 최대 500만원)는 물론, 농지매입과 임차비 지원(세대당 최대 250만원), 비닐하우스 신축비(세대당 최대 960만원), 이사비(50만), 교육훈련비(세대당 최대 30만원) 등 다양한 지원에 나서고 있다.

덕분에 통계청과 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2020년 귀농·귀촌인 통계’에서 완주군으로 귀농·귀촌한 가구는 총 3637가구에 4793명을 기록, 전북으로 귀농·귀촌한 가구의 약 22%를 차지하기도 했다.

완주군 관계자는 “중장년층의 귀농·귀촌 인구 증가와 함께 퇴직한 60대 초반을 위한 정주여건 기반 마련과 도·농 복합도시의 매력적인 로컬푸드, 활발한 공동체 활동 등이 맞춤형 평생교육 프로그램으로 연결돼 있다”며 “중장년층의 일자리 문제와 인생 이모작을 위한 다양한 분야의 평생 교육 학습 프로그램 강화 등에 적극 나서 중장년층 유입을 가속화하겠다”고 말했다.

