최태원號 서울상의, 회장단 회의 개최…화두는 '新 기업가 정신'

의제 ▲국가발전 프로젝트 ▲소통 플랫폼 ▲ 新기업가 정신 확산

[아시아경제 황윤주 기자] 서울상공회의소 회장단 회의가 전격 개최됐다. 의제는 국가발전 프로젝트, 국민소통 플랫폼, 새로운 기업가정신 확산 방안 등이 올라왔다. 최태원 회장 취임 후 상공회의소가 '사회와 공감하며 문제를 해결하는 新기업가 정신' 확산을 위해 본격적으로 활동하겠다는 신호탄으로 풀이된다.

대한·서울상공회의소는 13일 오후 서울시 중구 상의회관에서 최태원 회장의 취임 후 두 번째 서울상의 회장단 회의를 가졌다고 밝혔다. 회의에는 대기업부터 중소기업까지 기업의 주요 대표들이 한자리에 모였다. 실제 최태원 회장을 비롯해 공영운 현대자동차 사장, 이형희 SK 사회적가치(SV)위원장, 이방수 LG 사장, 이동우 롯데지주 사장, 권혁웅 한화 사장, 서경배 아모레퍼시픽 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 이우현 OCI 부회장, 현정은 현대그룹 회장, 이한주 베스핀글로벌 대표, 우태희 대한·서울상의 상근부회장 등 회장단 12인이 자리했다.

이날 의제는 ▲국가발전 프로젝트 공모전 ▲국민소통 플랫폼 개설 ▲새로운 기업가 정신의 확산이었다. 이는 최태원호의 취임 일성인 ‘사회와 공감하는 新기업가 정신’과 맞닿아 있다. 새로운 소통 문법을 통해 우리 사희에 만연한 반기업 정서를 해소하겠다는 의지를 상의 회장단이 다시 한 번 표명한 셈이다.

지난 9월 24일 접수를 마감한 ‘2021년 국가발전 프로젝트 공모전’은 현재 4700여팀의 아이디어(7200여명 응모)를 접수받아 현재 서류심사 중이다. 회장단은 기업인들이 직접 나서 우수 아이디어에 대한 ‘멘토링’에 나선다는 계획이다. 기업인의 손으로 보다 진화된 아이디어들은 국민의 지지 속에 연말 최종 오디션을 치를 예정이다.

경제계 의견수렴 채널인 ‘대한상의 소통 플랫폼’개설에 대해서도 의견을 나누었다. 기업이나 일반 국민이 경제·사회 현안에 대해 의견을 개진하고, 토론과 투표를 통해 이를 공론화시키는 장을 마련하겠다는 취지다.

마지막으로 ‘새로운 기업가정신 확산 방안’에 대한 논의로 마무리되었다. 상의는 지난 6개월간 분야별 간담회와 국민소통프로젝트를 통해 모아진 국민 3만 여명의 목소리를 회장단과 공유했다. 회장단은‘기업에 대한 국민의 애정어린 질책과 바람에 깊게 공감하며, 경제계가 이에 부응하여 변화된 모습을 보여줘야 한다’는 데에 뜻을 같이 했다. 이에 ‘새로운 기업가 정신’을 확산하기 위한 방안에 대해 논의한 것으로 전해졌다.

