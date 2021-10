곽상도 "화천대유 직원 모두 받은 성과급이 왜 뇌물로 둔갑하나"

김만배 영장에 아들 '퇴직금 50억원' 뇌물 혐의 적용 반발

[아시아경제 강주희 기자] 검찰이 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배씨에 대한 사전 구속영장을 청구하면서 곽상도 무소속 의원 아들에게 지급된 '퇴직금 50억원'을 뇌물로 판단한 것으로 알려졌다. 곽 의원은 "화천대유 직원 모두에게 배분되는 성과급이 왜 뇌물로 둔갑하는지 알다가도 모를 일"이라고 반말했다.

곽 의원은 13일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "어제 검찰이 화천대유 김만배씨에 대한 사전 구속영장을 청구하면서 제 아들이 화천대유로부터 받은 성과급을 뇌물이라고 기재했다고 한다"라며 "로비를 받았으면 자료도 남아 있을 텐데, 이런 것도 없이 무조건 뇌물이라고 덮어씌우고 있다"고 주장했다.

그는 "지금껏 제가 밝힌 것처럼 저는 로비를 받지 않았고, 어떤 일에도 관여되어 있지 않다"라며 "덮어씌우려고 하더라도 누가 언제 어떤 내용을 저한테 로비했다는 것인지는 알아야 하지 않겠나"라고 따졌다.

이어 "제3자들 간의 대화 녹취록이어서 이것을 근거로 제가 뇌물을 받았다고 할 수 없음은 분명하다"라며 "녹취록에 어떤 로비가 있었는지 전혀 언급되지 않고 있는 것은 로비의 실체가 없다는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "7000억원의 천문학적인 이익을 거둔 화천대유 임직원들은 모두 성과급을 받았거나 받을 예정"이라며 "이성문 (화천대유) 대표는 성과급으로 120억 원+@를, 양모 전무는 성과급으로 100억원+@를 받았다고 하고, 전 직원에게는 5억원의 성과급 외에 추가 성과급이 예정돼 있다고 한다"라며 "화천대유 직원 모두에게 배분되는 성과급이 왜 뇌물로 둔갑하는지 알다가도 모를 일"이라고 했다.

보도에 따르면, 경기 성남시 분당구 대장동 개발사업 관련 의혹을 수사하는 서울중앙지검 전담수사팀은 전날(12일) 김씨에 대해 사전구속영장을 청구했다.

영장에는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 함께 1100억원대의 배임 공범 혐의, 유 전 본부장에게 700억원 지급을 약속하고 올 초 5억원을 지급한 뇌물 공여 혐의가 포함됐다. 또 회천대유에서 근무한 곽 의원 아들에게 지급된 퇴직금 명목의 50억원도 뇌물로 적시됐다.

앞서 곽 의원은 아들의 거액 퇴직금 논란이 확산하자 국민의힘을 탈당하고 의원직 사퇴를 선언했다. 곽 의원은 지난달 28일 "수사 결과에 따라 제가 책임져야 할 부분이 있으면 의원직까지 어떤 조치도 마다하지 않겠다"라며 "저는 대장동 개발사업에 어떤 영향력을 행사한 바 없고, 아들이 입사한 회사 화천대유와 관련해 국회의원 직무상 어떤 일도 발언도 한 바 없음을 다시 한번 밝힌다"고 강조했다.

