대홍기획, 스토어링크와 MOU 체결…e커머스 솔루션 사업 본격화

[아시아경제 이준형 기자] 대홍기획은 온라인 마케팅 플랫폼 스토어링크와 업무협약(MOU)을 체결하고 e커머스 솔루션 사업에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 협약으로 대홍기획과 스토어링크는 온라인 쇼핑 데이터 분석과 마케팅 솔루션 등을 상호 지원한다. 이를 통해 대홍기획은 쿠팡 등 e커머스 채널 판매 관련 데이터를 수집·분석해 고객사에 최적화된 마케팅 전략 등을 제공할 계획이다.

스토어링크는 온라인 쇼핑몰 관련 빅데이터를 수집·분석하는 회사다. 쇼핑몰 매출로 직결되는 다양한 요인을 조합한 판매량 예측 모델 기술 등을 보유하고 있다. 2019년 설립 후 고객사 6000곳 이상을 확보하고 약 1만8000개의 제품 마케팅을 진행했다. 월 평균 10%대의 매출 성장률을 보이며 온라인 마케팅 플랫폼으로의 입지를 다졌다는 게 회사 설명이다.

정용은 스토어링크 대표는 "고객사가 온라인 쇼핑몰 시장에서 경쟁우위를 점할 수 있는 전략을 제공하기 위해 여러 시도를 하고 있다"면서 "대홍기획과의 MOU는 서비스와 사업 역량을 높일 계기가 될 수 있다"고 말했다.

강태호 대홍기획 커머스·플랫폼센터장은 "이번 협약을 통해 업종과 상품 특성에 맞는 효율적인 올인원 커머스 솔루션을 선보일 계획"이라며 "각자 사업 영역에서 쌓은 노하우로 전략적 시너지를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

