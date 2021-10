무너지는 경제허리…"3040 고용률, OECD 38개국 중 30위"

한경연, 취업자수·고용률 통계청 데이터 분석 결과

[아시아경제 김흥순 기자] 우리 경제의 '허리' 역할을 하는 3040세대(30~49세)의 취업자수와 고용률이 낮아지고 있다는 조사결과가 나왔다. 3040의 고용률이 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 하위권인 30위로 나타나 이 세대를 위한 일자리 정책이 필요하다는 지적이다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(한경연)은 통계청 데이터를 분석한 결과 3040 취업자 수가 2015년 이후 연평균 1.5% 감소하는 것으로 나타났다고 13일 밝혔다. 고용률도 최근 5년간 0.7%p 감소한 것으로 파악됐다.

이를 OECD 국가들과 비교해보면 우리나라 3040 고용률(76.2%)은 38개국 중 30위로 나타났다. G5 국가들과 비교해보면 독일 85.8%, 일본 85.1%, 영국 85.1%, 프랑스 81.9%, 미국 76.6%로 모두 우리나라보다 높았다.

한국은 2015년 대비 2020년 고용률이 0.7%p 감소했으나 독일(84.9 → 85.8%), 일본(82.4 → 85.1%), 영국(83.0 → 85.1%), 프랑스(80.8 → 81.9%)는 같은 기간 3040 고용률이 모두 개선됐다.

다만 미국은 코로나19 여파로 2020년 고용률이 급감(2019년 80.7% → 2020년 76.6%)했다. 이에 대해 한경연은 "미국이 코로나19 사태에 고용유지대책보다 실업급여 지원 등 실업대책 위주로 대응한 것에 따른 것으로 보인다"고 설명했다.

코로나19 여파 컸던 3040

자영업 많은 숙박음식업 일자리 타격 커

산업별로 살펴보면 2019년 대비 2020년 3040 취업자가 가장 많이 감소한 산업은 숙박음식점업으로 나타났다. 모두 7만6516명이 줄었다. 다음으로 교육서비스(-7만1102명), 도소매업(-5만3743명), 제조업(-5만406명)이 뒤를 이었다. 가장 많이 증가한 산업은 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업으로 3만76명이 늘었다. 이어 운수 및 창고업(2만1904명), 공공행정·국방 및 사회보장 행정(1만3425명) 순이었다.

‘20년 기준 3040 취업자 비중이 높은 산업은 제조업(19.6%), 도소매업(14.1%), 교육서비스업(8.3%), 보건업 및 사회복지 서비스업(7.5%), 건설업(7.1%), 숙박음식점업(5.8%) 순이다.

취업자 비중이 높은 산업의 최근 5년간 취업자 연평균 증감율을 살펴보면 보건업과 사회복지 서비스업 외에는 모두 감소하는 것으로 나타났다. 특히 자영업자가 많은 숙박음식점업과 도소매업의 감소율은 각각 3.3%, 2.8%로 높았다. 질 좋은 일자리로 분류되는 제조업도 2.7% 감소했다. 한경연은 "취업자가 많은 이들 업종에서 추세적으로도 일자리가 하락하고 있다"며 "관련 업종의 활성화 대책이 필요할 것으로 보인다"고 짚었다.

3040 구직단념자 급증

구직단념 이유는 "일거리가 없어서"

3040 구직단념자는 2015년 12만9258명에서 2020년 17만1358명으로 늘었다. 지난해 3040 구직단념자들의 구직단념 이유는 '이전에 찾아보았지만 일거리가 없었기 때문(35.2%)'이 가장 많았다. 이어 '원하는 임금수준, 근로조건이 맞는 일거리가 없을 것 같아서(31.8%)'가 뒤를 이었다.

한경연은 3040 구직단념자들이 일자리 시장으로 복귀하게 하기 위해서는 경기 활성화를 통해 일자리 자체가 늘어나야 한다고 주장했다. 또 취약계층인 청년층이나 노년층을 대상으로 한 일자리 정책도 중요하지만 상대적으로 외면 받고 있는 3040 실업자들을 위한 특화된 직업교육과 훈련도 강화해야 한다고 덧붙였다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "3040이 가장 많이 종사하는 제조업 일자리가 늘 수 있도록 기업하기 좋은 환경을 조성하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr