[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 술에 취한 50대 남성이 광주광역시 소재 한 지구대를 무작정 찾아와 행패를 부린 혐의로 입건됐다.

13일 광주 서부경찰서는 50대 남성 A씨를 공무집행방해 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.

알코올 의존증 치료 전력이 있는 A씨는 전날 새벽에 서부경찰서 금호지구대 청사에서 우산으로 경찰관을 위협하는 등 난동을 부린 혐의를 받는다.

이로 인해 다친 경찰관은 없는 것으로 알려졌다.

서부경찰서 관계자는 "경찰에 대한 악감정을 가지고 범행을 저지른 건 아니고 아무 이유 없이 찾아와 행패를 부렸다"고 설명했다.

경찰은 A씨를 유치장에 수감한 후 1차 조사를 끝냈으며, 추후 다시 불러 구체적인 범행 경위를 조사할 방침이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr