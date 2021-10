'사는 재미' 티몬, 이커머스 3.0의 시작

장윤석 티몬 대표 비전 발표

"전국 지역경제 협력 틀 만들고 브랜드와 상생 플랫폼 목표"

"이커머스1.0이 온라인, 2.0이 모바일이었다면 티몬은 커머스 생태계의 다양한 파트너들과 함께 만들어가는 스토리 중심의 관계형 커머스를 추구한다." 장윤석 티몬 대표는 13일 오전 자체 라이브커머스 플랫폼 ‘티비온(TVON)’으로 라이브 간담회를 열고 이 같이 말했다. 협력과 상생, 지속가능성이라는 가치를 중심에 둔 티몬의 비전이 ‘이커머스 3.0’이라는 게 장 대표의 설명이다.

이날 장 대표는 티몬의 신규 슬로건을 ‘사는 재미의 발견’이라고 정하고 고객과 파트너에게 쇼핑 생활의 기쁨을 전하는 상생 플랫폼이 되겠다고 비전을 밝혔다. 이를 실행하기 위해 우선 티몬은 커머스 자산에 콘텐츠 DNA를 화학적으로 결합할 방침이다. 틱톡, 아프리카TV 등 주요 콘텐츠 플랫폼과 전략적 업무협약을 체결하고 구체적 비즈니스를 만들어가고 있는 이유다. 김승연 틱톡 글로벌비즈니스솔루션 제너럴매니저는 "커머스라는 플랫폼을 바탕으로 더 많은 부가가치를 만들고 확산할 수 있을 것으로 기대한다"며 "기존의 가격, 배송을 뛰어넘는 콘텐츠기반 커머스를 만들어 나갈 계획"이라고 설명했다.

상생과 협업을 통한 지속가능한 경영 전략도 공개됐다. 장 대표는 중국 스마트농업의 대표 주자인 ‘핀둬둬’의 스마트농장을 예로 들며 "우리나라에서도 지역경제와 플랫폼의 협력으로 새로운 비즈니스를 만들어갈 수 있을 것"이라며 "티몬도 다양한 커머스 생태계 주체자들과 상생을 더욱 확대해가겠다"고 했다. 티몬은 주요 의사결정을 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 차원에서 논의하고 결정하는 ‘ESG경영위원회’도 설치했다.

전국의 다양한 지자체와 손잡고 지역경제, 소상공인과 동반 성장할 수 있는 틀도 만들고 있다. 지난달 포항시를 시작으로 추가로 협약 체결을 눈앞에 둔 지자체도 3개 이상이다. 지자체와 협업해 커머스센터를 만들고 지역의 콘텐츠와 경제를 티몬의 플랫폼에 결합하겠다는 전략이다. 또 크리에이터의 발굴과 육성을 통해 ‘커머스 사관학교’로 자리잡는다는 게 티몬의 계획이다.

브랜드의 성공을 돕고 브랜드와 상생하는 플랫폼으로의 전환도 이날 장 대표가 제시한 전략의 핵심 키워드다. 티몬은 판매 데이터, 고객 등 티몬의 플랫폼과 커머스의 자산을 파트너와 공유하는 것도 계획하고 있다. 그는 "브랜드가 입점하고 싶은 플랫폼, 브랜드의 성장을 돕는 플랫폼으로 갈 것"이라며 "이커머스 3.0이라는 티몬의 비전을 통해 고객과 파트너에게 사는 재미를 전하고 상생하며 동반성장하는 플랫폼으로서 역할을 해나가는 것이 목표"라고 강조했다.

장 대표는 티몬만의 이커머스 3.0 혁신에 걸맞는 기업문화도 만들고 있다고 소개했다. 그는 "‘규칙 없음’으로 대표되는 넷플릭스의 자율과 책임이라는 기업문화를 벤치마킹해 티몬이 치열한 커머스 산업 경쟁속에서도 성공적으로 상생 전략을 실행할 수 있도록 비즈니스 운영 체제를 업그레이드하고 있다"며 "티몬 혼자서 만들어 가는 것이 아니라 콘텐츠 커머스라는 방향성을 기본으로 티몬과 함께하는 다양한 파트너들과 함께하는 상생 생태계를 구축해 나가겠다"고 했다.

