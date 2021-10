위니아딤채, '플라스틱 방앗간'에 가전제품 기증

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채가 폐플라스틱으로 업사이클링 제품을 만드는 '플라스틱 방앗간'에 가전제품을 기증했다고 13일 밝혔다.

위니아딤채가 기증한 세탁기, 건조기, 공기청정기 등의 가전제품은 서울 성동구 성수동에 새롭게 문을 연 플라스틱 방앗간과 노플라스틱선데이의 자원순환 복합문화공간 '그린워커스'에서 사용된다. 이 제품들은 폐플라스틱 가공, 재생산을 비롯해 매장 운영과 관리를 위해 활용될 계획이며, 일체형 세탁건조기인 위니아 스마트 패키지 제품은 폐플라스틱 재가공을 위해 필요한 세척과 건조 과정에 사용될 예정이다.

자원순환 프로젝트인 플라스틱 방앗간은 시민들과 재활용이 되지 않는 플라스틱을 모아 이를 재료로 튜브짜개와 같은 다회용 물품으로 재탄생시키는 활동이다. 위니아딤채의 이번 기증은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 일환으로 폐자원의 순환 실천과 문화 조성을 위해 진행됐다.

위니아딤채 최지혜 브랜드 마케팅 담당은 "환경 이슈에 대한 중요성이 부각되는 시기, 플라스틱 방앗간의 좋은 취지에 공감해 제품을 기증하게 됐다"면서 "위니아딤채는 앞으로도 환경은 물론 사회적 책임을 다하는 기업으로 발돋움해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr