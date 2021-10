안민석 "설훈, 선 넘지 않았으면…게임 끝, 모두 철수했다"

"게임 끝...선수, 심판, 관중, 언론도 모두 철수"

"경선 결과 승복하고 원팀 되도록 물밑에서 역할 해야"



[아시아경제 김소영 기자] 안민석 더불어민주당 의원이 이재명 민주당 대선 최종 후보에 대한 공세를 이어가고 있는 설훈 민주당 의원을 향해 "관심이 없다. 더이상 선을 넘지 않으셨으면 좋겠다"라고 경고했다.

이재명 캠프 총괄특보단장을 맡았던 안 의원은 12일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "저희도 그동안 참 나름 절제를 많이 했다"라며 이같이 전했다.

그는 "설 의원님께서 시종일관 굉장히 강한 말씀을 하시고 때로는 선을 넘은 발언을 하시는데 이재명 캠프에 있는 다선 의원들이라고 해서, 할 말이 없겠나"라고 말했다.

이어 "이 경기를 다시 하자고 하는 것, 중간에 골 계산 잘못했으니 다시 경기하자고 모두 다시 불러 모으는 게 가능하겠나. 게임은 끝났다. 선수, 심판, 관중, 언론도 모두 철수했다"라고 강조했다.

그러면서 "특히 대통령께서도 이재명 후보 축하 메시지를 주셨고, 송영길 대표도 어제 현충원 같이 함께 가셨고, 당내에서 깐깐하기로 소문난 이상민 위원장님께서도 '낙장불입은 없다'고 굳건한 의지를 갖고 계신다"라고 덧붙였다.

안 의원은 "경선은 하나의 총성 없는 전쟁인데 전쟁을 치르면서 각 캠프에 계시는 중진의 역할이 따로 있다"라며 "경선이 과열되지 않도록 분위기를 잘 잡아줘야 되고 경선 결과에 승복해서 결과 후에 원팀이 되도록 하는 물밑에서 역할을 해야 된다"고 압박했다.

그는 "그런 면에서는 저는 상당히 아쉬움이 있고 캠프에 계시는 최다선 의원님의 그런 역할을 마지막으로 기대해 보겠다"고 말했다.

앞서 이날 오전 이낙연 후보 캠프 공동선대위원장인 설 의원은 "(이재명 후보의) 구속 상황이 안 오기를 바라는데 가능성이 굉장히 높아져 있다는 것은 객관적인 사실"이라며 "여러 사람들을 만나서 얘기를 들었다. 최소한 세 사람의 당사자들을 만났다"고 주장했다.

그러면서 "이 후보가 가지고 있는 여러가지 흠결 사항 때문에 이대로 가게 되면 원팀의 결정적 하자가 생긴다. 전과도 있고, 스캔들도 있고 일일이 다 헤아릴 수 없는 사안들이 있는 건 객관적 사실"이라며 "원팀이 안 되는 상태에서 본선에 나가 이길 수 있겠냐. 진다는 것이 객관적 사실"이라고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr