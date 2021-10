농협은행, '인턴형 5급 신규직원' 임용장 교부식

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 인턴형 5급 신규직원에 대한 임용장 교부식을 가졌다고 13일 밝혔다.

전일 서울 중구 농협은행 본사에서 열린 임명장 교부식에서는 카드 간편결제 분야에 합격한 이규용 수습계장이 4주간 인턴으로 근무했던 경험을 토대로 'NH페이 이용 활성화를 위한 중장기 로드맵'에 대한 프레젠테이션(PT)발표를 가졌디.

농협은행은 디지털·IT분야의 우수한 인력 확보를 위해 지난 7월 디지털 로봇프로세스자동화(RPA), 카드 인공지능(AI), 정보보안 등의 분야에서 코딩테스트와 AI역량평가 등을 통해 채용연계형 인턴채용을 진행했다. 이들은 4주간 현업부서에 배치돼 특별과제 PT평가, 동료직원 다면평가 및 심층면접 등을 거쳐 6일 최종 합격했다.

권준학 농협은행장은 신규직원들에게 “디지털 시대의 핵심인재로 성장하기를 바라며, 농협은행이 '고객중심의 디지털 선도은행'으로 도약하는데 최선을 다해줄 것”을 당부했다.

