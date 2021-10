"초신선 맥주 공급"…GS25, 테라 공동 구매 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 오는 18일 14시까지 초신선 하이트진로 ‘테라’ 공동 구매 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다. 이는 공장에서 생산된 후 48시간 필수 에이징 및 안정화과정을 거친 상품을 7일만에 고객에게 전달하는 방식이다.

일반적으로 시중에 유통되는 캔맥주는 생산한 후 필수 숙성, 안정화 기간을 거친 후 물류 센터 등에 안전 재고 보유기간, 단계별 유통 등이 진행된다. 이에 실질적으로 고객에게 전달되기에는 최소 1개월 이상의 시간이 소요된다.

공동 구매 이벤트는 GS리테일 통합 모바일 애플리케이션(앱) ‘더팝’의 주류 스마트오더 와인25플러스에서 행사 팝업 메뉴를 클릭 한 후 받고자 하는 GS25점포명, 수령 희망일을 입력하고, 결제까지 완료하면 구매가 가능하다.

GS리테일 관계자는 “여행 중 맥주 공장을 견학하며 먹었던 신선한 맥주의 맛을 고객에게 전달 하고자 이벤트를 기획했다”며 “코로나19 등 사회적 거리두기로 직접 여행, 견학이 어려운 고객들에게 색다른 맛과 즐거움을 제공하기 위해 다양한 프로모션을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

