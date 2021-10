레드캡투어, 캐스퍼 장기렌터카 맞춤 이벤트 실시

[아시아경제 이창환 기자] 레드캡투어가 현대차의 첫 경형 SUV(스포츠유틸리티차량)인 캐스퍼 구매 고객을 겨냥해 신차 장기 렌터카 맞춤 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 24,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,850 2021.10.13 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 레드캡투어-다우기술, 출장관리 서비스 연동 MOU 체결레드캡투어, 2Q 영업익 66억‥전년비 76.7%↑레드캡투어, 보통주당 200원 현금배당 결정 close 는 캐스퍼 고객을 겨냥해 3가지 콘셉트의 고객 맞춤 ‘캐스퍼 첫/세/박 장기 렌터카 패키지 이벤트’를 마련했다고 설명했다.

첫번째 콘셉은 생애 첫차를 고민 중인 고객을 위한 패키지다.

보험 가입 경력이 없는 고객이 차량을 구매할 경우 보험료가 부담스러울 수 밖에 없다. 레드캡의 장기 렌터카를 이용할 경우 보험료 부담에서 자유로울 수 있다.

레드캡투어에서는 생애 첫차로 캐스퍼를 계약하는 고객을 위해 출고 전 신차검수, 새차증후군을 예방할 수 있는 피톤치드 도포, 흠집 방지를 위한 보호필름 PPF 3종(도어엣지, 도어컵, 주유구) 시공 등 첫차에 꼭 필요한 혜택을 제공한다.

두번째는 차량을 이미 보유하고 있지만 세컨카 구매를 고려하는 고객을 위한 패키지다.

레드캡렌터카는 캐스퍼를 장기 렌터카 프리미엄서비스 상품으로 계약하는 고객에게 렌터카 정기 점검 시 동일 장소에서 기존 보유 차량도 함께 점검해주는 서비스를 제공한다.

세컨카의 실제 운전자는 여성 또는 20대 자녀인 경우가 많아 차량관리에 부담을 느낄 수 있다.

이런 고객들의 니즈에 대응하고 레드캡렌터카의 차별화된 차량관리 프로그램을 통해 세컨드카의 체계적인 관리는 물론 기존 차량까지도 정비 서비스를 주기적으로 받을 수 있도록 패키지 상품을 마련했다고 회사 측은 강조했다.

마지막은 차박패키지다. 캐스퍼는 1열과 2열 전 좌석 폴딩(등받이를 앞으로 접는 것)과 리클라이닝(등받이를 앞뒤로 기울이는 것), 슬라이딩(시트를 앞뒤로 움직이는 것)이 가능해 차박용 차량으로 기대를 모으고 있다.

레드캡투어는 캐스퍼 장기 렌터카 계약 시 차박용 매트리스나 캠핑의자 등의 차박용품을 선물로 증정한다.

이벤트는 오는 11월30일까지 진행된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr