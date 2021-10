"우리 시 예산, 우리가 챙긴다!" … 김해시, 이달 말까지 제3기 주민참여예산위원회 공모

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 12일부터 이달 말까지 제3기 주민참여예산위원회 위원을 공개 모집한다.

주민참여예산위는 예산편성 과정에 주민 참여를 보장하고 예산편성의 투명성을 높이기 위한 기구다.

모집인원은 전체 45명 중 읍·면·동장 추천 19명, 직능단체 추천 6명을 제외한 20명이다.

참여 자격은 김해에 주소를 두고 있는 사람이거나 김해에 영업소의 본점이나 지점을 둔 사업체의 대표(임직원)로, 주민참여예산에 관심이 있거나 참여 의지가 높은 주민이면 신청할 수 있다.

선정된 위원들은 일반행정, 복지문화, 경제환경, 도시건설 등 4개 분과위원회에 소속된다. 2년 동안 주민 제안 공모사업 검토 및 심의, 최종 예산안 제출, 주민 의견 수렴 등 예산편성 과정에 참여하게 된다.

참여 신청은 시청 누리집이나 각 읍·면·동 행정복지센터에 비치된 신청서를 작성해, 시청 기획예산담당관에 이메일 또는 직접 방문해 제출하면 된다,

