홍준표 "대선후보 검증에 무슨 가이드라인?…천공스승 國師되는 건 막아야"

홍준표, 유승민의 '윤석열 검증' 옹호

"본인, 가족, 친지등 무제한 검증을 받아야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 12일 윤석열 전 검찰총장과 ‘천공스승’과의 관계 등을 묻는 것은 ‘검증’으로 ‘내부총질’이 아니라고 주장했다. 유승민 전 의원과 윤 전 총장 사이의 논란에서, 유 전 의원 측 손을 들어준 것이다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어제 광주 KBS토론에서 유승민 후보가 윤석열 후보에게 한 검증을 내부총질이라고 비난하는 것은 참으로 부적절한 비판 "이라며 "대통령 후보를 검증하는데 무슨 가이드라인이 있냐"고 되물었다.

앞서 전날 방송 토론에서 유 전 의원은 윤 전 총장을 상대로 ‘천공스승’이란 인물을 만난 적이 있는지, 조언을 구했는지 여부 등을 물었다. 이에 대해 윤 전 총장은 "부인하고 만난 적이 있다"면서도 "(천공스승이 윤 전 총장의 멘토를 자처한 인터뷰가 나온 뒤로는) 이건 아니다 해서 연락하거나 만난 적은 없다"고 해명했다.

윤 전 총장은 토론회 마무리 발언을 통해 "비방성 논의가 오간 데 대해 참으로 유감스럽게 생각한다"며 불쾌감을 토로하기도 했다.

이와 관련해 홍 의원은 "중차대한 자리에 갈 사람은 오히려 본인, 가족, 친지등 무제한 검증을 받아야 한다"며 "허무맹랑한 천공스승이라는 분이 국사(國師)가 되는 것은 막아야 하지 않겠냐"고 말했다.

