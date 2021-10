靑 "이재명 후보 최근 면담 요청…협의할 것" (종합)

文대통령과 與 대선후보 만남 가능성…"경선 원만하게 진행돼 기쁘다는 문장 그대로 해석해줬으면"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 더불어민주당 이재명 대선 후보(경기도지사) 쪽에서 최근 면담 요청이 있었다면서 협의하고 있다고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 12일 오후 기자들을 만난 자리에서 "(이재명 후보 쪽에서) 최근 면담 요청이 있었고 협의할 것"이라고 말했다.

민주당의 대선 후보 경선을 둘러싼 논란이 가라앉지 않는 가운데 문재인 대통령과 이 후보의 만남이 성사될 경우 변수가 될 것으로 보인다. 문 대통령이 여당 대선 후보를 만난다는 것 자체가 경선을 둘러싼 잡음을 진화하는 의미가 담겨 있기 때문이다.

청와대는 지난 10일 민주당 대선 후보 발표 직후 문 대통령이 이 후보에게 축하의 메시지를 전한 것과 관련해 "‘원만하게 진행돼서 기쁘다’는 말씀 문장 그대로, 그 문장 내에서 이해하고 해석해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

한편 청와대는 문 대통령이 검찰과 경찰이 적극 협력해 대장동 사건의 실체적 진실을 조속히 규명하라고 밝힌 것과 관련해 12일 오전에 언급한 내용이라고 설명했다.

청와대 핵심 관계자는 "오늘(12일) 오전에 말씀을 하셨다. 아마 말씀을 전하실 때라고 판단을 하셨겠죠"라면서 "'대장동 사건에 대해 검찰과 경찰은 적극 협력하여' 이 문장으로 이해를 해 주시면 되겠다"라고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "(문 대통령 발언은) 국무회의에서 발언하신 것은 아니다. (시점은) 오늘 오전"이라고 덧붙였다.

