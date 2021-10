양안 긴장 고조 속 대만 육군사령관 미국행

[아시아경제 조유진 기자] 양안 갈등이 고조되는 가운데 대만 군 고위급 인사가 비공개로 미국을 방문했다.

12일 대만 연합보는 대만 육군사령관인 쉬옌푸 상장이 지난 9일 미 육군협회 연례회의 및 전람회 참석차 워싱턴을 방문했다고 보도했다.

쉬 상장은 워싱턴에서 미 국방부 고위 관계자와 면담한 뒤 하와이로 이동해 찰스 플린 미 육군 태평양지구 사령관과 만날 예정이다.

쉬 상장은 플린 사령관과 내년 양군 교류 계획을 논의하고 이후 존 아퀼리노 미국 인도태평양사령관도 예방할 것으로 알려졌다.

대만 정부는 쉬 상장의 이번 미국 방문이 연례적 차원이라고 밝혔지만, 최근 미군이 대만에서 대만군을 직접 훈련시키고 있다는 보도가 나온 가운데 이뤄져 주목된다.

대만에 파견돼 대만 육군과 해군을 훈련시키고 있는 미군 장병들은 모두 인도태평양사령부가 파견하는 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난 7일(현지시간) 미군이 중국의 군사적 위협이 고조되는 상황에서 대만의 방어 능력을 강화하기 위해 대만 현지에서 1년 이상 비밀리에 활동하고 있다고 보도했다.

중국은 대만을 자국 영토의 일부로 보고, 통일을 위해 무력을 사용할 가능성을 배제하지 않고 있다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 지난 10일 정례 브리핑에서 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요하고 가장 민감한 문제"라고 강조한 바 있다.

도널드 트럼프 행정부 이후 미국 정부는 중국이 요구한 '하나의 중국' 원칙에 기반한 기존 정책의 틀에서 과감히 벗어나 대만과 밀착해 대만에 전투기, 미사일 등 각종 첨단 무기를 대량으로 공급해왔다.

