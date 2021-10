한전 사장 "전기요금에 원가 반영 못해"…무용지물된 '연료비 연동제'

정승일 사장 "전기요금, 유가에 맞춰 탄력적 조정 안됐다"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정승일 한국전력 사장은 12일 한전의 재무구조 악화와 관련해 전기요금을 충분히 인상하지 못했기 때문이라고 밝혔다.

정 사장은 이날 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 국정감사에서 한전의 고질적인 영업적자 원인이 무엇이냐는 신정훈 더불어민주당 의원의 질의에 "전력 생산에 필요한 원가를 제대로 요금에 반영하지 못한 부분이 크다"고 설명했다.

신 의원이 영업적자 뿐 아니라 에너지 수급을 위해 정치 논리에 흔들리지 않는 원가를 반영한 요금 체계의 필요성을 언급한 데 대해서는 "공감한다"고 밝혔다.

한전의 방만경영이 재무구조 악화의 원인이라는 지적에 대해선 "조금이라도 긴축할 수 있는 부분은 하겠지만 방만경영 때문에 적자가 발생했다고 보는 건 무리가 있다"고 선을 그었다. 이어 "유가는 한전의 경영과 아주 밀접한 관계가 있다"며 "그럼에도 요금이 (유가에 맞춰) 탄력적으로 조정이 안 됐다"고 거듭 강조했다.

아울러 정 사장은 신재생에너지 발전 확대에 따른 전기요금 변동 요인을 투명하게 공개하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 그는 "기술적 진보 속도 등에 대한 판단이 어려워 탄소중립 목표 달성 비용을 추계하기는 아직 어렵다"며 "비용 증가 일정분을 세대 간에 어떻게 공평하게 분담시킬지에 대한 논의가 있어야 한다. 정부의 계획이 확정되면 충분히 고민해 알리겠다"고 설명했다.

