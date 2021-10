창당 앞둔 김동연, 김종인에 손 내밀었다

金-金 격려했으나 단순 조언에 그쳐

"현재로선 윤석열 우세, 이변 없을 것"

[아시아경제 박준이 기자] 신당 창당을 준비 중인 김동연 전 경제부총리가 ‘킹메이커’ 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장을 만나 도움을 청했다. 앞서 김 전 부총리를 혹평하기도 했던 김 전 위원장은 이날 회동에서는 격려의 메시지를 전했으나 단순 조언 정도라고 선을 그었다.

김 전 부총리는 12일 오전 서울 중구의 한 식당에서 김 전 위원장과 1시간 동안 조찬 회동을 가진 후 기자들과 만나 "(김 전 위원장이) 양대 진영에 매몰되지 않은 새로운 정치 세력의 가능성과 앞으로의 상황 전개로 봤을 때 충분히 새로운 세력을 모아 잘 해나갔으면 좋겠다는 덕담을 해줬다"고 말했다.

김 전 위원장도 기자들과의 자리에서 "우리나라가 당면하고 있는 여러가지 문제들을 구체적으로 짚어서 국민을 계몽해나간다는 생각으로 시도해보라고 조언했다"고 했다. 김 전 부총리는 이달 중으로 창당준비위원회를 출범할 계획이며 출범식에는 김 전 비대위원장이 참석할 예정인 것으로 알려졌다.

김 전 위원장은 국민의힘 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장의 후보 당선 가능성을 높이 평가했다. 그는 "현재로선 윤 전 총장이 우세하지 않나 판단한다"며 "지금 1,2차 컷오프 성향을 놓고 보면 큰 이변은 없을 것"이라고 밝혔다. 그러면서도 향후 지지표명 등 거취에 대해서는 "스스로 확신을 갖기 전에는 결정할 수 없다"고 즉답을 피했다.

한편 이날 회동에선 ‘대장동 의혹’에 연루된 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사) 등 여야 후보들에 대한 날 선 지적이 오간 것으로 전해졌다. 김 전 부총리는 "김 전 위원장이 대통령 후보의 요건으로 강조한 것이 도덕성이었다"며 "예를 들면 부동산 문제를 해결하겠다는 사람이 부동산 문제를 일으키는 등 그와 같은 점에서 국민들이 지도자로서 납득할 수 있을지에 대한 우려를 표명했다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr