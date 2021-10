외국계 프랜차이즈 맥도날드·버거킹, 한국은 봉?

배달메뉴 가격 더 비싸

소비자원 시정 조치도 무시



[아시아경제 임혜선 기자] 한국소비자원이 햄버거 프랜차이즈 업체들이 배달용 음식을 더 비싸게 판매한다고 지적한 가운데 외국계 햄버거 프랜차이즈들의 배짱영업이 이어지고 있다. 제품 가격에 배달료를 전가하고도 소량 구매 고객에게는 추가 배달료까지 받고 있는 것으로 나타났다.

더 비싼 배달음식에 배달료까지

12일 프랜차이즈 업계에 따르면 맥도날드, KFC 배달 이용 고객은 1만2000~1만5000원 이하 주문 시 2000원의 배달료를 내야 한다. 이미 배달 제품가격에 배달료가 포함돼 있어 매장 가격보다 500~3100원 비싼데도 추가 배달료를 부과해 소비자들에게 ‘이중 부담’을 주고 있다.

앞서 한국소비자원은 맥도날드, KFC, 버거킹, 롯데리아 등 햄버거 프랜차이즈가 동일 제품임에도 배달 시 모든 제품 가격을 매장 가격보다 더 비싸게 책정했다고 지적했다. 이들 업체 모두 배달 주문 시 매장 가격에 비해 햄버거 세트는 1000~1200원, 햄버거 단품은 700~900원, 사이드 메뉴는 600~700원, 음료는 500~700원까지 비쌌다. 소비자가 많이 주문하면 할수록 배달비를 많이 내는 구조다. 4인 가구를 기준으로 4개 햄버거 세트를 배달 주문하면 최소 4000원에서 최대 4800원까지 비싸졌다. 이들 업체들은 제대로 된 정보를 제공하지 않아 소비자들의 알권리 충족과 선택권을 제한했다는 지적도 받았다. 배달 플랫폼의 경우 배달료 관련 정보가 전혀 표시되지 않거나 배달료가 ‘0원’ 또는 ‘무료’로 표시되고 있었다.

롯데리아 시정조치, 나머지는 ‘무시’

소비자원의 이 같은 지적이 약 5개월이 지났지만 시정 조치한 곳은 토종 프랜차이즈 롯데리아 단 한 곳뿐이었다. 외국계 프랜차이즈인 맥도날드, 버거킹, KFC 등은 현행 가격 구조를 유지 중이다. 롯데리아를 운영하는 롯데GRS는 소비자들에게 유일하게 배달비를 책정한 브랜드로 오해받을 수 있다는 우려에도 이달부터 제품값에 포함됐던 배달료(배달팁)를 따로 받기로 하면서 기존 관행을 없앴다. 차우철 GRS 대표가 "잘못된 게 있으면 바로잡아야 한다"면서 "경쟁사와 같이 움질일 필요 없다"고 직원들에게 말하며 이 같은 조치를 강행한 것으로 알려졌다. 롯데리아는 배달료를 받는 대신 최소 주문 금액을 기존 대비 30%가량 낮추기로 했다. 종전 최소 주문 금액은 1만3000원이었지만 지난 6일부터는 9000원부터 배달 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr