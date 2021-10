넥센타이어, 한국디자인진흥원과 미래 컨셉 타이어 3종 개발

KDM+ 소속 제품디자인 전공생 9명과 협업

넥센타이어는 산업통상자원부 산하 한국디자인진흥원 KDM+ 소속 제품디자인 분야 전공생 9명과 협업해 미래 컨셉타이어 '캉커러', '퓨어백', '엔그립' 3종을 제작했다고 12일 밝혔다.

KDM+는 한국디자인진흥원에서 운영하는 디자인 멤버십 프로그램으로 전국의 잠재력이 있는 학생을 선발해 다양한 실무형 디자인 교육을 통해 산업현장에 바로 투입할 수 있는 인재로 육성하는 제도다.

먼저 캉커러(CONQUEROR)는 겨울철 빙판길에 특화된 트랜스폼 타이어로 평소엔 사계절 타이어 형태를 유지, 스마트 센서가 미끄러운 노면을 감지하게 되면 트레드의 스파이크가 돌출돼 빙판길 주행 안정성 및 기동성을 향상시킨다.

퓨어백(PUREBACK)은 타이어의 마모로 발생하는 미세 플라스틱으로 인한 대기오염을 방지하는 친환경 타이어다. 트레드 사이의 흡입구를 통해 주행 중 발생하는 미세 플라스틱을 실시간으로 중앙 캡슐에 저장, 효과적으로 분리배출 할 수 있도록 개발됐다.

엔그립(N-Grip)은 자유자재로 벽을 오르는 도마뱀 발바닥의 원리를 적용한 제품으로 고속주행, 코너링 등 접지력이 필요한 상황에 적합하다. 특수 패턴을 가진 내부 트레드가 돌출돼 분자 사이에 서로 끌어당기는 힘인 '반데르발스 힘'을 발생시켜 고도의 접지력과 주행안정성을 제공한다.

넥센타이어는 "개발된 타이어는 실물 모형 제작 및 다양한 국제 디자인 어워드에 참가할 계획"이라며 "앞으로도 다양한 산학·산산 공동연구 프로젝트와 창의적 아이디어 발굴을 바탕으로 미래 자동차 산업 트렌드를 주도해 나간단 계획"이라고 밝혔다.

