한국광기술원, 조명제품 관련 공모전 수상작 선정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국광기술원(원장 신용진)은 스마트조명 융합산업 신시장 창출과 사업화 촉진을 위해 개최한 ‘제8회 LED/OLED 조명제품 디자인 및 사업화 아이디어 공모전’ 수상작을 선정해 12일 발표했다.

이번 공모전에는 모두 51개의 작품이 접수되어 사업성, 실현가능성, 기대효과 등 심사를 거쳐, 우수상 2팀, 장려상 4팀, 입상 6팀 등 12팀이 선정됐다.

우수작품은 디자인 부문의 ‘스툴형 살균기’와 사업화 부문의 ‘공기정화 기능성 및 퀀텀닷(Quantum Dot)을 이용한 고연색성 구현 LED IoT조명장치’가 선정됐다.

이 외에도 장려상은 ▲남성 뷰티디바이스 RAZON ▲미래 스마트 세이프 커뮤니케이션 서비스 ▲우울감 완화를 위한 빛 섭취 솔루션 ▲버티컬 커튼형 조명 등 4개 작품이 수상했고, 8개 작품은 입상작으로 선정했다.

지난 2014년부터 한국광기술원이 매년 개최한 이 공모전은 지난해까지 620여개 작품이 응모해 82개의 우수작품이 선정됐다.

선정된 우수작품 중 18개는 연구개발과 기업지원 프로그램을 통해 상용화로 이어지는 등 주목할 만한 성과를 창출해왔다.

따라서 올해 수상한 작품도 한국광기술원 연구원과 1:1매칭을 통해 기술개발, 시제품제작, 특허출원 및 마케팅 지원 등 사업화를 위한 후속지원을 추진함으로써 새로운 아이템 발굴에 의한 신시장 창출과 함께 글로벌 조명융합 비즈니스 모델 실현에 기여할 예정이다.

신용진 원장은 “이번 공모전을 통해 발굴된 다양한 아이디어가 사업화로 이어져 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “내년에는 '광융합 제품디자인 및 기술사업화 아이디어 공모전'으로 개편해 광융합 제품을 전 국민에게 알리고 기술의 우수성을 홍보하는 기회의 장으로 확대할 계획이다”고 밝혔다.

