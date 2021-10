기보 '지식재산공제', 8000개 이상 기업 가입

지식재산공제 고객과 함께하는 이벤트 시행

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 지식재산공제의 경쟁력 있는 상품운영과 고객 호응에 힘입어 9월 말 현재 8067개 기업이 가입하고 누적 부금수납금액이 763억원에 도달했다고 12일 밝혔다.

지식재산공제는 국내외 특허분쟁과 해외출원 등으로 발생하는 중소·중견기업의 지식재산 비용 부담과 지식재산분쟁 리스크를 완화하고 해외진출을 뒷받침하기 위한 지식재산 금융제도로 2019년 8월 기보가 특허청과 함께 국내 최초로 도입했다.

지식재산공제 가입기업은 ▲시중은행 적금보다 높은 수준의 부금이자율 ▲기보 보증료 감면 ▲부금납입액의 최대 5배 이내에서 지식재산비용 대출 ▲부금 납입액의 90%까지 긴급 경영자금대출 신속지원 ▲무료 특허·법률·세무 등 자문서비스 제공 ▲특허청 출원 우선심사 신청시 관납료 일부 무상 지원 ▲특허청 지원사업 가점부여 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

기보는 오는 12월 10일까지 지식재산공제 고객과 함께하는 다양한 이벤트도 시행한다. 이벤트 기간 중 신규 고객을 추천한 기존 고객과 공제파트너에 대해 포상을 실시하는 캠페인과 더불어 신규 고객을 대상으로 추첨을 통해 포상하는 환영 이벤트를 동시 진행한다.

이종배 기보 이사는 "지식재산공제는 민간 상호부조의 틀 안에서 온라인을 통해 가입부터 대출신청, 약정, 연장까지 모든 업무를 원스톱으로 처리할 수 있도록 해 중소·중견기업의 해외진출 지원과 지식재산 보호, 경쟁력 강화를 위한 지식재산 금융제도로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 다양한 방법으로 지식재산공제를 더욱 발전시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr