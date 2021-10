피엔에이치테크, 71억 규모 디스플레이소재 장기공급 계약

[아시아경제 이민우 기자] 피엔에이치테크 피엔에이치테크 239890 | 코스닥 증권정보 현재가 39,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,150 2021.10.12 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일삼천피·천스닥 부러운 비실비실 코넥스피엔에이치테크, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.76% close 는 롬엔드하스전자재료코리아와 71억원 규모의 디스플레이소재 장기공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 이는 지난해 개별 매출액의 83.62%에 해당하는 수준이다. 계약 기간은 지난 8일부터 2028년 10월7일까지다.

