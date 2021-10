세계유산 왕릉 가린 아파트… 문화재청 "건설사들 개선안 접수"

[아시아경제 김대현 기자] 문화재청이 허가없이 건설을 추진했다는 사실을 지적하며 공사 중단을 요구해 논란이 불거진 김포 장릉 아파트 건설과 관련해 건설사들이 개선안을 낸 것으로 알려졌다.

11일 문화재청 관계자는 "김포 장릉 근처인 인천 서구 검단신도시에 아파트를 짓고 있는 건설사 세 곳의 개선안을 모두 접수했다"고 밝혔다. 다만 "내부적으로 측량 등 사실관계를 확인해야 해서 문화재위원회 일정을 아직 정하지 못했다"며 "궁능분과와 세계유산분과가 합동 회의를 할지 여부도 미정"이라고 전했다.

앞서 문화재청은 김포 장릉과 계양산 사이에 고층 아파트를 짓고 있는 건설사에 건축물이 장릉 역사문화환경에 미치는 영향을 줄일 개선 대책을 이날까지 제출할 것을 요구했다. 문화재청은 검단신도시에 들어설 아파트 44개동 중에서 역사문화환경 보존지역에 포함되는 19개동이 심의를 받지 않았다고 판단했다. 반면 건설사들은 행정 절차에 별다른 문제가 없었다는 입장이다.

현재 김포 장릉에선 능침에서 앞을 바라봤을 때 시야를 가리는 고층 아파트가 허가없이 건설돼 문화재청과 건설사, 입주 예정자 사이에 갈등이 지속하고 있다. 김포 장릉은 세계유산에 등재된 조선왕릉 마흔 기 가운데 하나다. 인조 아버지인 추존왕 원종과 부인 인헌왕후가 묻혀있다. 원종 묘는 본래 남양주 금곡에 있었다. 인조가 반정을 거쳐 왕위에 오르면서 김포로 새롭게 마련됐다. 조선왕릉은 풍수지리적으로 뒤에 주산(主山), 앞에 용의 봉우리에 해당하는 조산(祖山)이 있다. 김포 장릉에서 조산은 계양산이다. 인천 검단신도시에 대규모 아파트 단지가 조성되면서 보이지 않게 됐다.

