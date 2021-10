구례군, 타 지역에서 공부하는 대학생 주거비 월 5만원 지급

오는 29일까지 읍·면사무소 신청접수

[구례=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 다른 지역에서 공부하는 대학생들의 경제적 부담을 완화하기 위해 대학생에게 월 5만원의 주거비를 지원하는 고향의 보금자리 지원사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

군은 학업을 위해 타 지역에서 거주 중인 청년들의 주소 이전을 예방해 젊고 건강한 인구구조를 만들고, 타향에서 공부하는 학생들의 주거비를 지원해 경제적 부담을 완화하고 애향심을 고취하기 위해 지원사업을 추진한다.

1년 이상 구례군에 주민등록을 두고 있으며 다른 지역에서 대학교 이상의 학교에 재학을 하고 있으면 신청이 가능하다.

대학생이면서 주민등록상 주소를 구례군에 유지할 경우 최대 4년간 지원받을 수 있다.

구례군은 올해 상반기에는 126명에게 3400만원을 지원했다.

하반기에 신청한 대학생은 하반기 6개월분을 12월말에 개인별로 지급할 계획이다.

신청 접수는 오는 29일 까지 읍·면사무소에서 할 수 있다.

김순호 구례군수는 “고향의 보금자리 사업을 통해 타 지역에서 공부하는 우리 학생들의 주거부담이 완화되길 바란다”며 “앞으로도 구례의 미래를 이끌어나갈 청년들을 위한 정책을 발굴하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 군은 인구감소로 인한 지방 소멸위기를 대응하기 위해 ‘내가 사는 구례愛 주소갖기 운동’을 전개하여 전입신고를 안내하고 전입자를 대상으로 종량제 봉투 지급, 청년 부부 결혼축하금 지원, 신혼부부 건강검진비 지원, 신생아 양육비 지급 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr