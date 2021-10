삼성화재, 보험범죄 사전 예방 분석 시스템 자체 개발

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 2,500 등락률 -1.03% 거래량 42,293 전일가 242,000 2021.10.08 13:36 장중(20분지연) 관련기사 증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속삼성화재, 여성신담보 3종 배타적사용권 획득 close 는 보험범죄를 사전 예방하기 위한 '모럴징후분석 시스템(IFDS)을 자체적으로 개발했다고 8일 밝혔다.

삼성화재는 올 1월부터 보험조사 관련된 실무자로 조직을 구성해 이 시스템을 개발했다.

IFDS는 보험사기 혐의자에 대한 조사의뢰, 수사의뢰, 종결 이후 판결 등 보험사기 조사 진행상황에 대한 정보를 제공한다. 보험사기 혐의자에게는 접수번호가 부여되고, 전산 시스템에 등록된 사고번호에 의해 전체 진행 현황이 제공되는데 간단한 조회만으로 사고와 관련된 정보를 열람할 수 있다.

또 보험 종류나 대상에 따라 구분해 보험사기에 관련된 분석정보를 제공하며 사고장소나 주소지, 사고건수, 적발건 등 보험사기 유의 조건 설정에 따라서 사고이력과 적발이력, 형확정이력 등의 정보가 상위 랭크 순으로 제공된다.

보험사기 정보는 빅데이터로 저장돼 사기 공모 의심 그룹 분석이나 연관 관계도 분석, 집중도 분석 등 보험사기 데이터 분석에 활용될 예정이다.

삼성화재 관계자는 "삼성화재가 보험사기와 관련해 쌓아온 노하우를 집적해 완성한 시스템"이라며 "내년 인공지능(AI) 지능형 보험사기 감지 기능이 추가되면 고도화되는 새로운 보험사기 유형에 누구 보다 앞서 대응할 수 있을 전망"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr