[아시아경제 이선애 기자] 원티드랩은 오는 25일 오전 10시, 서울 송파구 롯데월드타워 31층 컨벤션에서 임시주주총회를 소집한다고 8일 공시했다.

이번 임시주총에서는 감사 보고와 더불어 사외이사 선임의 건, 정관 일부 변경의 건 등이 논의될 예정이다.

