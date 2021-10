국방부 청사서 코로나19 첫 확진자 발생

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서울 용산구 국방부 본청사에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 처음 발생했다. 국방부 청사는 서욱 국방부 장관 집무실이 있는 등 '군의 심장부'로, 본청사 근무 직원 중 확진자가 나온 건 이번이 처음이다.

8일 국방부에 따르면 이날 국방부 청사 1층에서 근무하는 직원 1명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 현재 보건당국은 만약의 상황에 대비해 건물 전체 출입을 통제하는 등 긴급 방역 조치를 실시 중이다. 또 접촉자와 확진자의 동선을 파악하는 등 역학조사도 진행 중이다.

국방부는 직원들에게 보낸 문자메시지에서 "현재 역학조사 진행 중이며 결과 통보시까지 마스크 착용 등 방역수칙을 철저히 준수하고 사무실간 이동을 최소화해달라"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr