할리스, 볼빅과 협업 골프굿즈 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 할리스가 국내 대표 골프 브랜드 볼빅과 함께 골프볼 4구와 볼마커 1종으로 구성된 골프굿즈를 출시한다고 8일 밝혔다.

최근 골프가 사회적 거리두기가 가능한 운동으로 인기를 끌면서 골프에 갓 입문한 MZ세대가 증가하고 있다. 지난 6월 KB 경영연구소가 발간한 ‘KB 자영업 분석 보고서’에 따르면 지난해 골프 인구는 2019년 대비 46만명이 늘어난 515만명으로 추산된다. 이 가운데 65%가 3년 이하의 골프 신규 입문자로 나타났다.

할리스의 이번 굿즈는 대한민국 대표 골프 브랜드인 볼빅과 협업해 탄생했다. 제품은 볼빅만의 기술력을 응집한 골프볼 4구와 볼마커 1종으로 구성됐다. 골프볼은 화이트 2구, 레드 2구로 구성됐으며 표면에는 할리스 로고를 전사했다. 볼마커는 할리스의 상징인 왕관 모양을 적용한 것이 특징이다. 전용 패키지 박스와 쇼핑백이 함께 제공돼 선물로도 제격이다.

골프볼은 세계 최초 무반사 비비드 코팅을 적용해 내구성이 좋고 쉽게 흠집이 생기지 않도록 제작했다. 표면에 3선 라인을 추가해 더욱 정확한 목표 샷 설정을 도와주며, 일정한 스핀력으로 안정된 그린 컨트롤이 가능하다. 뿐만 아니라 강력한 반발력으로 우수한 비거리를 낼 수 있어 골퍼들의 완벽한 라운딩에 최적화됐다.

