이준석 "이낙연, 특검 의지 밝혀야" vs. 이재명 "이간질 속보여"

이재명 측 "이준석, 곽상도 아들 '50억 아빠찬스'는 나 몰라라"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사 측이 이준석 국민의힘 대표를 향해 "이간질도 너무 속이 보인다"고 비판했다.

이재명 캠프 전용기 대변인은 7일 논평을 통해 "정치공작에 능한 걸 보니 왜 국민의힘 대표인 줄 알겠다"며 "아빠찬스 원조답게 곽상도 의원 아들 50억 아빠찬스는 나 몰라라 하고, 전날 '대장동 국힘 5적'이 밝혀졌는데도 이를 덮으려 한다"고 일갈했다.

이어 "윤석열 고발 사주 사건의 진상은 궁금하지 않나"며 "김웅 녹음파일도 명백한 증거인데 나 몰라라 하고 있다"고 말했다.

또 "이준석 대표의 몰염치에 혀를 내두르게 된다"며 "야심(野心)은 있고, 양심(良心)이 없는 이준석 대표는 분별없는 발언으로 정치를 더이상 웃음거리로 만들지 말기 바란다"고 덧붙였다.

앞서 이 대표는 같은날(7일) 오전 최고위원회의에서 "민주당 내에도 양심을 가지고 있는 인사들이 많다고 보고 있다"며 "(민주당) 대권주자들도 당 내 민감한 사안이겠지만 진실을 규명하는 일에 동참했으면 한다"고 말했다.

이어 "제가 특별히 언급한 분이 박용진 의원과 이낙연 전 대표였는데 박 의원은 공교롭게도 특검에 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다"면서 "이낙연 후보도 이것에 대해서 본인의 입장이 무엇인지 정확하게 국민 앞에 드러내어 밝혀야 한다"고 전했다.

그러면서 "이 전 대표도 이 사안에 대한 입장을 밝히면, 저희가 민주당에서 협력할 분이 있다면 협력하고 그렇지 않다면 더 강한 자세로 대국민 홍보전을 강화하겠다"고 밝혔다.

아울러 이 대표는 "과거 2016년 최순실 씨 국정농단 사태가 있었을 때도 그 당시 여당 내 의원들이었지만, 국정조사 특검에 대해 검토한 분들이 있었기 때문에 국정조사와 특검이 가능했다"며 "지금도 마찬가지"라고 주장했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr