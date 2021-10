광주 동구, 어르신 장수사진 촬영 '호응'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택) 동명동 지역사회보장협의체(위원장 윤남철)는 관내 저소득층 어르신 15명을 대상으로 장수사진 촬영행사를 가졌다고 7일 밝혔다.

장수사진 촬영은 동명교회 사진봉사단(대표 해광스튜디오 양이호), 이미용봉사단(대표 한울이미용실 김진숙)을 비롯해 광주대학교 뷰티미용학과 학생 7명이 자원봉사자로 나서 동명동 행정복지센터 2층에서 진행됐다.

촬영에 도움을 준 양이호 대표는 “경제적인 어려움 등으로 사진 촬영을 못한 어르신들의 고운 모습을 담아 드릴 수 있어 보람을 느꼈다”면서 “앞으로도 기회가 되는대로 더 많은 어르신들에게 사진촬영을 해 드리고 싶다”고 말했다.

이번에 촬영된 사진은 보정작업을 거쳐 액자로 제작해 어르신들에게 전달될 예정이다.

김혜란 동명동장은 “어르신들을 위해 기꺼이 사진 봉사에 동참해 주신 동명교회 사진봉사단, 관내 미용실에 감사드린다”면서 “주민들이 체감할 수 있는 동명동만의 특화된 나눔 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

