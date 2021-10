단통법 추가지원금 15→30% 상향…공시 요일은 화·금

방통위, 제44차 전체회의서 의결

법제처 심사·국무회의 의결 등 남아

[아시아경제 차민영 기자] 스마트폰 유통점이 지급할 수 있는 추가지원금 한도가 현행 15%에서 30%로 두 배 상향된다.

방송통신위원회는 7일 제44차 방통위 전체회의를 열고 '이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률' 개정안과 '지원금 공시 및 게시 방법 등에 관한 세부기준' 개정안을 의결했다.

우선 단말기유통법을 개정해 유통점이 지급할 수 있는 추가지원금 한도를 현행 15%에서 30%로 2배 상향한다.

현재 유통점은 공시지원금의 15% 범위 내에서만 이용자에게 추가로 지원금을 지급할 수 있는데 일부 지점에서 불법지원금을 지급하고 있어 추가지원금을 합리적인 수준으로 높여야 한다는 지적이 제기됐다.

또한 이동통신사의 공시지원금 변경일을 화요일과 금요일로 지정해 최소 공시기간을 현행 7일에서 3~4일로 단축한다.

당초 이동통신사는 이용자 혼란을 방지하기 위해 지원금을 공시한 후 7일을 유지하고 언제든지 변경을 할 수 있었다. 이용자는 공시지원금이 변동될지 예측하기 어렵고, 한 사업자가 공시지원금을 올릴 경우 다른 사업자도 곧바로 올릴 수 있어 경쟁을 저해한다는 문제점이 제기됐다.

방통위는 추가지원금 한도 상향은 단말기 유통법 개정사항으로 국무회의 의결을 거쳐 최종안을 국회에 제출할 예정이다.10월에는 법제처 심사를 거치며 11월 국무회의 의결, 12월 대통령 재가와 국회 제출을 목표로 한다.

지원금 공시 및 게시 방법 등에 관한 세부기준(고시)일부 개정안은 사업자 준비기간을 거쳐 10월 중 시행한다.

한상혁 방통위원장은 "항상 단말기유통법 관련해서는 조금 더 법을 엄격하게 적용해야 한다는 쪽과, 시장 경쟁 촉진 위해 법 완화해야 한다는 상반된 내용이 나온다"며 "어떻게 균형을 찾아갈 것인지가 위원회가 고민 필요한 지점"이라고 말했다. 시장 부작용을 최소화하기 위한 방안에 대한 고민도 주문했다.

