[아시아경제 공병선 기자] 컨버즈 컨버즈 109070 | 코스피 증권정보 현재가 4,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,100 2021.10.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 150 등락률 +1.02% 거래량 1,292,083 전일가 14,650 2021.10.07 14:05 장중(20분지연) 관련기사 '콘텐츠' 본질에 집중…가족채널 접는 LG유플러스[클릭 e종목] 무선 성장 덕본 KT…3Q 영업익 3400억 전망이통3사, 5G 가입자 곧 2000만명… 3분기 영업익 1조 달성 무난 close 와 11억원 규모의 상품 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다.

이번 계약엔 LTE소형2, IBS소형2 중계기 2차 단가 관련 내용이 담겨 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr