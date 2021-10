곡성군, 2021 국가안전대진단 실시

산사태 위험지역, 급경사지, 저수지, 출렁다리, 문화재, 유원시설 등

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군(군수 유근기)이 오는 10월 31일까지 민관이 함께 참여하는 국가안전대진단을 실시한다고 7일 밝혔다.

국가안전대진단은 우리 사회의 안전관리 실태와 노후 위험시설을 점검하고 이에 대한 체계적인 이력을 관리하는 예방활동이다. 이에 따라 곡성군도 일상생활 위험요소를 해소해 군민들의 생명과 재산을 보호하고자 국가안전대진단을 진행하고 있다.

점검대상으로 곡성군은 산사태 위험지역, 급경사지, 저수지, 출렁다리, 문화재, 유원시설 등 27개소를 우선 선정했다. 관련 중앙부처의 선정기준에 따라 위험시설 및 군민생활 밀접 시설 위주로 결정한 것이다.

점검결과 위험이 확인된 시설에 대해서는 정밀안전진단을 실시한다. 중대한 결함이나 위험요인 시설은 사용제한, 사용금지, 긴급 안전조치 후 즉시 보수 및 보강할 예정이다. 아울러 점검결과에 대해서는 11월부터 곡성군 홈페이지에 군민에게 공개한다.

군민들의 자발적인 국가안전대진단 참여 활성화를 위해서는 다중 이용시설과 가정에서 사용할 수 있는 자율 안전점검표를 배부할 예정이다.

가정용 자율점검표와 다중이용업소 안전점검표를 이용하면 전기안전, 가스안전, 건물안전, 소방안전 등을 스스로 점검해볼 수 있다.

이와 함께 군은 안전점검의 날 캠페인 등을 통해 안전사고 예방 홍보를 강화하고 있다.

군 관계자는 “철저한 시설물 안전관리를 위해서는 군민들의 자발적인 안전점검에 참여하는 것이 중요하다. 일상생활 속 위험요소를 신고할 수 있는안전신문고를 이용해 주변 위험요소를 신고하는 등 적극적인 참여와 관심을 부탁드린다”고 당부했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr