갤럭시아머니트리, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

핀테크 전문 기업 갤럭시아머니트리는 신 대표를 비롯한 임직원들이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 7일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 지난 해 12월 행정안전부 주관으로 시작된 참여형 공익 캠페인이다. 어린이 교통안전에 대한 관심을 높이고 안전한 교통문화 정착을 목표로 하는 이 캠페인은 지자체, 공공기관, 기업 등이 활발히 참여하면서 사회적 관심이 높아지고 있다.

신동훈 대표는 캠페인 슬로건인 ‘어린이 보호구역 ▲1단 멈춤 ▲2쪽 저쪽 ▲3초 동안 ▲4고 예방’의 의미와 중요성을 임직원들과 공유하고 적극적인 동참으로 릴레이 캠페인을 실천했다.

효성ITX 남경환 대표의 지명으로 캠페인에 참여하게 된 신동훈 대표는 다음 릴레이 주자로 다날의 박상만 대표와 이투유의 이용원 의장을 지명했다.

신동훈 대표는 “어린이 교통사고를 방지할 수 있도록 안전한 교통문화 조성에 대한 관심은 반드시 필요하다”며 “어린이들이 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 갤럭시아머니트리도 함께 하겠다”고 말했다.

