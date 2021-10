윤석열 "토론회에서 미신 얘기 왜 해" vs 유승민 "당신이 뭔데 조언" 말다툼 벌여

劉 측 "삿대질하며 가슴 밀어"…尹 측 "유승민이 악수 뿌리쳐"



[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장과 유승민 전 의원이 TV 토론회가 끝난 뒤 얼굴을 붉히며 언쟁한 것으로 알려졌다.

지난 5일 열린 국민의힘 예비경선 6차 TV 토론회에서 유 전 의원이 '무속·주술 관련 인물들을 아느냐'고 물어본 것과 관련해 윤 전 총장은 "왜 토론회에서 미신 얘기를 하느냐. 그렇게 정치를 하면 안 된다"고 항의한 것으로 전해졌다.

유 전 의원은 이날 주도권 토론에서 윤 전 총장에게 "혹시 천공 스승님을 아느냐"며 "본인이 윤석열 후보의 멘토이고 지도자 수업을 시키고 있다고 한다"고 물었고, 윤 전 총장은 "알기는 하는데 멘토라는 이야기는 과장됐다. 제가 뵌 적은 있다"고 답했다.

유 전 의원은 천공 외에도 또 다른 역술인들의 이름을 거론하면서 윤 전 총장에게 아는지를 집요하게 물어봤다. '손바닥 왕(王) 자 논란'과 관련해 윤 전 총장이 미신을 믿는 것 아닌지를 추궁한 것으로 보인다.

다수 매체 보도에 따르면, 토론회 직후 윤 전 총장은 "왜 토론회에서 미신 얘기를 하냐"고 따졌고, 유 전 의원은" 의혹 보도가 나왔는데 뭘 하면 안 된다는 건가" "당신이 뭔데 조언을 하나"라고 맞섰다. 이 과정에서 두 사람의 목소리가 다소 높아지기도 했다. 유승민 캠프는 윤 전 총장이 유 전 의원을 향해 삿대질을 하고, 손가락으로 유 전 의원의 가슴을 밀치기도 했다고 밝혔다.

이에 대해 윤석열 캠프는 6일 입장문을 내고 "윤석열 후보가 유승민 후보의 가슴팍을 밀었다는 등의 보도는 전혀 사실과 다르다"고 반박했다. 이어 "윤 후보가 유 후보에게 '선배님 수고 많으셨습니'라고 악수를 하면서 '아까 말씀하신 분 중에 정법이라는 분은 강의 동영상이 많으니 한번 보시면 어떤 분인지 알 수 있습니다'라고 했다. 그러자 유 후보가 그게 무슨 상관이냐며 악수한 손을 뿌리치고 갔다"고 주장했다. 정법은 천공 스승님이라고 불리는 인물이 진행하는 강의다.

유 전 의원 측은 "왜곡된 사실"이라며 반발했다. 유승민 캠프는 입장문을 통해 "유 전 의원은 윤 전 총장과 악수하고 인사한 뒤 지나가려고 했다. 그러나 윤 전 총장이 대뜸 '정법은 그런 사람이 아니다. 정법이 미신이라고 하면 명예훼손이 될 수도 있다'고 말하며 얼굴에 손가락을 흔들며 항의했다"고 말했다.

그러면서 "악수한 손을 뿌리쳤다는 건 명백한 허위다. 허위사실 유포를 멈추고, 유 후보 면전에 손가락을 흔들어댄 거나 사과하라"며 "있지도 않은 말과 상황을 만들어내는 윤석열 캠프와 윤 전 총장의 창의력이 그저 놀라울 따름"이라고 했다.

윤석열 캠프는 "(당시)마이크를 벗지 않은 상태로 상태였으므로 이 상황은 녹음이 돼 있을 것"이라며 확인을 해보자고 요구했고, 유승민 캠프는 "녹음 내용은 물론 스튜디오 폐쇄회로(CC)TV도 확인해보자"고 맞섰다.

