아워홈, 아워홈몰 ‘정기배송 서비스’ 품목 확대

[아시아경제 이승진 기자] 종합식품기업 아워홈은 자사 온라인몰 아워홈몰의 ‘정기배송 서비스’ 품목을 확대하고 할인 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

아워홈은 반복 구매 비율이 높은 상품을 위주로 정기배송 품목을 대폭 확대했다. 대상 품목은 아워홈몰 인기 제품인 지리산수, 김치, 후레쉬햄, 홈카페 베이커리 등과 함께 쌀, 라면, 우유 등 20여 개다. 정기 배송 날짜 지정이 가능하며 매월 자동 주문, 결제되어 편리한 쇼핑 환경을 제공한다. 또 신청 고객에게는 추가 5% 할인쿠폰을 상시 지급한다.

정기배송 서비스 확대를 기념해 다양한 이벤트를 마련했다. 먼저 이달 31일까지 신규 이용 고객을 위한 할인 쿠폰 증정 이벤트를 실시한다. 정기배송 서비스를 신청한 전 고객을 대상으로 30% 할인쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 11월 1일 지급하며, 발급일로부터 30일 내 이용할 수 있다. ID당 1회 발급 가능하다.

이와 함께 선물 박스 증정 이벤트도 진행한다. 12월 19일까지 정기배송을 유지하는 고객 대상으로 주문 회차 별 선물을 증정한다. 2회차 이상 주문 고객 모두에게 ‘지리산수 1박스(2ℓ, 6개입)’를 제공하며, 특히 4회차 이상 주문 고객은 ‘크리스마스 선물’ 이벤트에 자동 응모된다. 추첨을 통해 고급 커피머신(1명), 아워홈 인절미 크림 치즈케이크(2명), 아워홈몰 포인트(25명)를 증정한다. 당첨자 발표는 12월 20일이다.

아워홈 관계자는 “아워홈몰에서 판매 중인 제품 중 김치, 생수, 라면 등에 대한 정기배송 소비자 니즈가 있어 정기배송 서비스 대상 품목을 대폭 확대했다”며 “앞으로도 아워홈몰을 이용하는 소비자들의 쇼핑 편의성과 만족도를 높일 수 있도록 다양한 서비스와 이벤트를 선보일 것”이라고 말했다.

