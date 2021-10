롯데百 동탄점, '굿 디자인 어워드' 은상 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 동탄점 3층에 조성된 휴게공간 '더 테라스'가 2021년 굿디자인 어워드 공간·환경 디자인 부문에서 은상을 받았다고 7일 밝혔다.

굿 디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고, 한국디자인진흥원 주관으로 디자인이 우수한 상품에 정부 인증 심볼을 부여하는 제도다. 1985년부터 매년 시행되고 있으며 제품 디자인, 공간·환경 디자인, 시각·정보디자인 등 총 7개 부문의 디자인 상품들을 심사한다.

더 테라스는 지상 3층 외부에 약 3300㎡(1000평) 규모로 조성된 동탄점의 시그니처 공간으로, 자연을 느낄 수 있는 갈대 숲과 나무 오솔길, 중앙부 타원형의 대형 분수, 국내외 작가들의 개성적인 아트 조형물이 있는 휴게 공간이다. 특히 더 테라스 중앙에 자리한 파비앙 머렐의 ‘코끼리를 짊어진 사나이’은 독특한 포즈로 동탄점을 대표하는 인증샷 장소로 인기를 끌고 있다.

정후식 롯데백화점 동탄점장은 “더 테라스는 동탄점 설계를 진행한 베노이사가 동탄이라는 도시에 대한 이해를 바탕으로 완성한 힐링 공간으로, 휴게·예술·체험 등 다양한 요소를 놓치지 않기 위해 심혈을 기울였다”며 “앞으로도 백화점이 고객들에게 새로운 경험을 제공하고, 예술의 영감을 주는 공간이 될 수 있도록 공간 디자인에 많은 노력을 다할 것”이라고 말했다.

