경기소방학교, 전국 최초 두 기수 '교차교육'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방학교가 올해 채용한 신임 소방 공무원들의 보다 빠른 현장 투입을 위해 전국 최초로 두 기수 교차 동시 교육을 진행한다.

경기소방학교는 올해 신규 임용 예정 74기 400명과 75기 394명 등 두 기수 794명에 대한 교육을 기존 기수별 15주 집합교육에서 집합교육 10주, 원격(비대면) 교육 5주 등으로 나눠 교차 교육을 진행하기로 했다고 7일 밝혔다.

경기기술학교는 먼저 지난 달 23일 입교한 74기 집합교육 6주 차가 되는 이달 25일 75기에 대한 비대면교육을 시작하고, 집합교육을 끝낸 74기가 비대면교육을 하는 5주간 75기가 집합교육을 실시할 예정이다.

이는 합숙 기간을 최소화하고, 교육 기간 공백을 줄여 신임 소방 공무원들을 보다 빠르게 현장에 투입하기 위한 조치다.

경기교육학교는 특히 이번 교육의 경우 화재와 구급 및 구조 등 현장교육 훈련을 종전 9주에서 12주간으로 3주 확대했다. 이 기간 교육생들은 기초, 심화, 응용 3단계로 세분화한 교육 과정을 통해 각종 장비조작, 고층화재 진압, 응급처치 등 실제 현장에 바로 적용 가능한 다양한 분야의 현장 교육을 받게 된다.

최민철 경기소방학교장은 "올해 신규 임용된 소방 인력을 조기에 현장에 투입하기 위해 교차 훈련을 진행하게 됐다"고 설명했다.

