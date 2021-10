신한銀, 다양한 AI 서비스 제공을 위한 'SACP' 고도화

데이터 활용한 신용평가·자산관리 등 AI 서비스 확대 및 생산성 강화

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 다양한 AI 서비스 수요에 발맞춰 AI 성능과 운영을 강화한 AI 플랫폼 'SACP(ShinhanAI Core Platform) 2.0'을 구축했다고 6일 밝혔다.

SACP는 국내 금융권 최초 AI 학습·운영 플랫폼으로 은행 내·외부 데이터를 활용한 AI 모델을 운영해 신용평가, 자산관리, 문서자동분류 등 디지털 기술 기반 서비스를 고객에게 제공하는 역할을 수행한다.

신한은행은 이번 고도화를 통해 AI 모델 운영 시간을 24시간으로 강화하고 재해복구, 데이터 관리, 모니터링 환경을 개선했다.

특히 하나의 AI 서비스에 다중 모델(챔피언·챌린저)을 동시에 운영할 수 있는 환경을 새롭게 구축해 시장 환경과 모델의 특성 변화에 대응력을 높였다.

이를 통해 신한은행은 AI 모델을 활용한 디지털 서비스 개발에 필요한 자원을 보다 효율적으로 관리할 수 있고, AI 모델을 더 다양한 디지털 업무에 신속하게 적용할 수 있다.

김철기 신한은행 디지털혁신단장은 "AI 학습·운영 플랫폼인 SACP 2.0 구축으로 AI 개발 생산성이 향상되고 시장 환경 등 변화에 적시 대응이 가능해졌다"며 "앞으로 더욱 고도화된 AI 서비스를 제공해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.

