장하성 "韓中, 시진핑 방한 코로나 안정되는 대로 추진"

[아시아경제 이지은 기자] 장하성 주중대사는 시진핑 중국 국가주석의 방한과 관련, 코로나19 상황이 안정돼 여건이 조성되는 대로 추진한다는 공감대가 한중간에 형성됐다고 밝혔다.

장 대사는 6일 화상으로 진행된 국회 외통위 주중대사관 국정감사에서 현황 보고를 통해 이같이 밝히고 "중국 측과 소통을 지속하고 적극적으로 노력하겠다"고 강조했다.

이에 김석기 국민의힘 의원이 '시 주석 방한이 그렇게 어려운 문제인가'라고 질의하자 장 대사는 "시 주석은 지난해 코로나19 발생 이후 해외 방문을 하지 않았다"며 "베이징에서 해외 외교사절을 접견한 사례가 아예 없을 정도로 철저한 방역 상황"이라고 설명했다.

김 의원이 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장의 3차례 방한을 언급하며 재차 의혹을 제기하자 장 대사는 "코로나19 상황이 아니었으면 시 주석이 이미 방한하지 않았겠나 하는 것이 저희 판단"이라며 코로나19 이후 시 주석은 물론 리커창 중국 총리 등의 해외 방문 역시 없었다는 점을 언급했다.

