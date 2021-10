강창일 주일대사 "기시다 내각, 한일관계 변화 기대어렵다"

[아시아경제 유인호 기자] 강창일 주일 대사는 6일 일본의 기시다 후미오 내각이 새롭게 출범했지만 당분간 한일 관계에 급격한 변화를 기대하기가 어렵다는 입장을 내놨다.

강 대사는 이날 화상 방식으로 진행된 국회 외교통일위원회의 국정감사에서 업무보고를 통해 “기시다 총리는 외무상을 오랜 기간 지냈고, 외교에서 대화의 중요성을 강조해 온 만큼 고위급 대화 등을 통한 한일 관계 개선 노력에 열린 입장일 것으로 생각된다”고 밝혔다.

그는 “급격한 변화는 당분간 기대하기 어렵다고 생각된다”며 “우리 정부는 새 내각과 한일 관계의 미래지향적 발전을 위해 계속 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

강 대사는 과거사 등 한일 현안에 대해 “일본과 대화와 협의를 통해 문제 해결을 위해 지속해서 노력해 나가겠다”며 “한일 간 실질 협력 강화와 미래지향적 발전을 위해서도 노력해 나가고자 한다”고 강조했다.

한일 간에 쟁점 현안 중 하나인 일본 정부의 후쿠시마 제1 원전 오염수 해양 방출(방류) 결정과 관련, “우리 국민의 우려와 정부의 반대 입장을 명확히 전달하고, 일본 정부가 방출 결정을 철회하도록 요청해 왔다”고 설명했다.

강 대사는 오염수 문제와 관련한 주일 대사관 차원의 대응과 대해 “오염수 해양 방출에 반대하는 입장을 가진 일본 내 인사들과 꾸준히 소통해 우리 입장에 대한 공감대를 확보하고, 반대 논리를 수집해 (외교부) 본부에 보고함으로써 우리 입장 강화에 참고토록 지원했다”고 말했다.

한편 이날 주일대사관에 대한 국정감사에서 강 대사의 적격성을 따지는 야당 의원과 강 대사 간에 험악한 분위기가 연출됐다.

외교부 1차관 출신인 국민의힘 조태용 의원(비례대표)이 강 대사가 지난 1월 부임 이후 일본 외무상과 총리를 만나지 못한 것을 문제 삼아 논란이 됐던 과거의 강 대사 발언까지 거론하면서 대사로서 갖춰야 할 자질에 대해 비판했다.

