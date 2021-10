경찰대·한국전자통신연구원, 치안 연구개발 공동 학술세미나 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 6일 한국전자통신연구원과 '초연결사회, 치안 연구개발(R&D) 도약을 향한 경찰대학의 비전'을 주제로 공동 학술세미나를 개최했다.

세미나에서는 경찰대학 범죄수사연구원과 치안데이터 과학연구센터, 한국전자통신연구원 국방·안전 정보통신기술(ICT) 연구단 주축으로 ▲대화형 치안 지식서비스 폴리스 챗봇 ▲사이버위협범죄 위장수사를 위한 탐지 및 분석 기술 ▲안면인식기술의 범죄수사 분야 활용 가능성 검토 ▲가정 내 아동학대 위험요인과 보호요인에 관한 연구 등 4개 주제에 대한 발표와 토론이 이뤄졌다.

이철구 경찰대학장은 "치안분야 연구개발 과정에서 경찰의 도메인 지식과 최신 정보통신기술과의 접목은 중요한 문제"라며 "경찰학의 메카인 경찰대학이 이러한 문제의 중요성을 인식하고 한국전자통신연구원과 함께 치안 연구개발의 허브 역할로 자리매김할 수 있기를 바란다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr