[특징주]미르4 흥행에…위메이드, 코스닥 시총 30위→10위 '껑충'

[아시아경제 지연진 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 96,300 전일대비 300 등락률 +0.31% 거래량 1,959,980 전일가 96,000 2021.10.06 11:00 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [특징주]위메이드, 미르4 글로벌 흥행…출시 1개월 만에 서버 9배 증설 close 가 최근 출시한 모바일 게임 미르4의 흥행 소식으로 주가가 급등하며 코스닥 시가총액 10위에 이름을 올렸다.

위메이드는 이날 오전 10시35분 기준 코스닥 시장에서 전거래일대비 4.06%(3900원) 상승한 9만9900원에 거래되고 있다. 시가총액은 3조2825억원으로 전날 30위(1조6118억원)보다 20단계가 뛰었다.

위메이드는 국내 증시가 급락하던 지난 1일 16.86% 상승한 뒤 사흘연속 급등세로, 이날 장중 10만2700원까지 오르며 52주 신고가를 다시썼다.

이같은 주가 급등은 다중접속역할수행게임(MMORPG) 미르4가 글로벌 시장에서 흥행하면서다. 유성만 리딩증권 애널리스트는 "아시아권에 국한되던 미르 IP가 미주와 유럽 게임 유저까지 흡수하며 글로벌 게임 IP화가 되어가고 있다"면서 "올해 위메이드의 예상 매출액은 전년에 비해 144.5% 늘어난 3090억원, 영업실적은 1132억원에 달할 것"이라고 말했다. 이어 "목표주가는 10만5000원, 투자의견은 매수로 제안한다"고 덧붙였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr