LG전자, 벤츠 C클래스에 '車의 눈' ADAS 전방카메라 공급

VS사업본부가 독자 개발한 알고리즘 적용

프리미엄 완성차에 부품 공급…사업 포트폴리오 다각화

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 356,523 전일가 123,500 2021.10.06 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG전자, 글로벌 동종업계 대비 저평가된 주가"美 블프 코앞인데…'항만 적체'에 우는 수출기업들구광모號, 미래기술 글로벌 협력 강화…'이노베이션 카운슬' 외연 넓힌다 close 는 독일 자동차 제조사 다임러 AG와 공동 개발한 첨단운전자보조시스템(ADAS) 전방카메라를 메르세데스-벤츠 C클래스에 적용하며 본격적인 양산에 돌입했다고 6일 밝혔다.

ADAS 전방카메라는 자동차의 '눈' 역할을 하며 다양한 교통정보를 수집하는 주요 부품으로, 차량의 앞 유리와 후방 거울 사이에 위치해 있다.

이 카메라는 VS사업본부가 독자 개발한 알고리즘을 적용해 ▲자동긴급제동(AEB) ▲차로유지보조(LKA) ▲차로이탈경고(LDW) ▲정속주행보조(ACC) ▲교통표지판 자동인식(TSR) ▲지능형 전조등 제어(IHC) 등 기능을 제공한다. 특히 AEB와 LDW는 미국, 독일 등 여러 국가에서 내년부터 출시하는 모든 차량에 적용하도록 의무화된 기능이다.

자동차는 카메라를 통해 주변에 움직이거나 정지한 물체를 모두 파악하고 충돌 위험이 있을 경우 AEB 기능을 작동시켜 스스로 멈춘다. LKA, LDW 기능을 통해 운전자가 차선을 이탈하는 것을 방지하고 ACC로 다른 차량과의 안전 거리를 유지한다. TSR는 주행 경로에 있는 교통표지판과 신호등의 표시를 인지해 속도 조절, 정지 등을 운전자에게 안내한다. IHC는 야간 주행 시, 반대편 차량 운전자의 시야를 방해하지 않도록 헤드라이트 상향등의 조도와 위치를 자동으로 조정해준다.

ADAS 전방카메라는 LG전자의 이동통신, 커넥티비티, 이미지 인식 분야의 기술력과 노하우를 반영했다. 진화한 인공지능과 딥러닝 기술을 통해 도로 및 교통 상황에 실시간 대응할 수 있다.

LG전자는 개발 단계부터 다임러와 협업해 완성한 ADAS 전방카메라가 메르세데스-벤츠 C클래스 차량의 안전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 또 이번 양산 경험을 기반으로 전장사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다.

앞서 LG전자의 ADAS 전방카메라는 지난 5월 글로벌 시험인증기관 TUV 라인란드로부터 국제표준 규격인 'ISO 26262 기능안전제품' 인증을 받았다. 자율주행 핵심 부품이 이 기관으로부터 해당 인증을 받은 것은 처음이다.

LG전자 VS사업본부장 김진용 부사장은 "미래 자율주행 시대를 준비하며 더욱 안전한 주행 환경을 만들기 위해 다임러와 함께 10여 년간 많은 시도와 고민을 해왔다"며 "현재 수준에 만족하지 않고 보다 진보한 제품을 개발하고 기술 경쟁력을 높이도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr